проценты выплачиваются на сумму вклада в размере, определяемом, исходя из постоянной и премиальной ставок:

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1000 рублей в день Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 1-го по 60 - по ставке вклада до востребования "Сберегательный",с 61-го дня - проценты выплачиваются по постоянной ставке 5% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 06.02.2019 14:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.