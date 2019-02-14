Любимый
Хакасский Муниципальный Банк,
Хакасский Муниципальный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,65%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 180 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 694 ₽
Ставка
7,65%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|180 дней
|370 дней
|544 дня
|от 50 000 ₽
|7,1
|7,5
|7,65
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 10:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Любимый» в 10 городах России
106
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
- Адрес
- 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
- ОГРН
- 1021900002563
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Абакан
- Телефоны
-
(3902) 35-75-00
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|1 500 000 ₽
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|С благодарностью
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|Выгодный плюс
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|1 ₽
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|Накопительный
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|1 ₽
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|День Победы
|6
|1 ₽
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|Универсальный (без пополнения)
|5,5
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|5,1
|1 ₽
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|Пенсионный
|5
|500 ₽
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|Срочный (пополняемый)
|0,8
|100 $
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|Срочный (непополняемый)
|0,5
|100 $
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