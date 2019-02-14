Секрет успеха
Банк Жилищного Финансирования,
Банк Жилищного Финансирования вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 2 000 000 ₽
Срок
400 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
182 530 ₽
Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|400 дней
|от 2 000 000 ₽
|8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
5 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 200 дней - по ставке "До востребования", по истечении 200 дней - по ставке вклада (8% годовых)
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 15:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Секрет успеха» в 12 городах России
370
Справочная информация
АО «Банк Жилищного Финансирования»
- Адрес
- 123001, Москва, ул. Спиридоновка, 27/24
- Сайт
- www.bgfbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-00-26 — единая справочная служба
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