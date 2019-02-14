Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 5 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 200 дней - по ставке "До востребования", по истечении 200 дней - по ставке вклада (8% годовых) Автопролонгация невозможна Дата актуализации 12.02.2019 15:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.