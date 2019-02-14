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Секрет успеха

Банк Жилищного Финансирования,

Банк Жилищного Финансирования вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 2 000 000 ₽
Срок
400 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
182 530
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
400 дней
от 2 000 000 ₽ 8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

5 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 200 дней - по ставке "До востребования", по истечении 200 дней - по ставке вклада (8% годовых)

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 15:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Секрет успеха» в 12 городах России
370
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Справочная информация
АО «Банк Жилищного Финансирования»
Адрес
123001, Москва, ул. Спиридоновка, 27/24
Сайт
www.bgfbank.ru
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Телефоны
8 800 555-00-26 — единая справочная служба

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