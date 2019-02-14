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Выгодный

Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк),

Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк) вклад

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Валюта
RUB
Ставка
4,25%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
960 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
176 878
Ставка
4,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
960 дней
от 1 500 000 ₽ 4,25
  • проценты начисляются по периодам: с 1 по 365 день - 8,9%, с 366 по 930 день - 1%, с 931 по 960 день - 8,9% годовых;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,9%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

3 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 90 дней проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 11:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный» в 5 городах России
48
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Справочная информация
ПАО «Роскомснаббанк»
Адрес
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 54
ОГРН
1020200001634
Сайт
www.bcsb.ru
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Телефоны
(347) 251-42-35

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