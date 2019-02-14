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Журавли

Банк Уралсиб,

Банк Уралсиб вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
153 205
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
100 дней 200 дней 400 дней 700 дней
от 50 000 ₽ 6,4 7 7,5 7,7
от 1 000 000 ₽ 6,8 7,2 7,7 8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
12.02.2019 11:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Журавли» в 151 городе России
1 332
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 73
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Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Верное решение 9 150 000 ₽ Посмотреть
Стратегия 8,5 600 000 ₽ Посмотреть
Доход-Прайвет 7,5 50 000 000 ₽ Посмотреть
Доход-Статус 7,3 10 000 000 ₽ Посмотреть
Доход-Приоритет 7,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Доход 6,9 1 000 000 ₽ Посмотреть
Почетный пенсионер 6,9 1 000 ₽ Посмотреть
Достойный дом детям 6,9 1 000 ₽ Посмотреть
Рост-Прайвет 6,8 50 000 000 ₽ Посмотреть
Рост-Статус 6,6 10 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт-Прайвет 6,5 50 000 000 ₽ Посмотреть
Рост-Приоритет 6,4 5 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт-Статус 6,3 10 000 000 ₽ Посмотреть
Рост 6,2 1 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт-Приоритет 6,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт 5,9 1 000 000 ₽ Посмотреть
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