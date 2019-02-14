Журавли
Банк Уралсиб,
Банк Уралсиб вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
153 205 ₽
Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|100 дней
|200 дней
|400 дней
|700 дней
|от 50 000 ₽
|6,4
|7
|7,5
|7,7
|от 1 000 000 ₽
|6,8
|7,2
|7,7
|8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 12.02.2019 11:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Журавли» в 151 городе России
1 332
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-57-57 — единая справочная служба
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|Доход-Прайвет
|7,5
|50 000 000 ₽
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|Доход-Статус
|7,3
|10 000 000 ₽
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|Доход-Приоритет
|7,1
|5 000 000 ₽
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|Доход
|6,9
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|Почетный пенсионер
|6,9
|1 000 ₽
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|Достойный дом детям
|6,9
|1 000 ₽
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|Рост-Прайвет
|6,8
|50 000 000 ₽
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|Рост-Статус
|6,6
|10 000 000 ₽
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|Комфорт-Прайвет
|6,5
|50 000 000 ₽
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|Рост-Приоритет
|6,4
|5 000 000 ₽
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|Комфорт-Статус
|6,3
|10 000 000 ₽
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|Рост
|6,2
|1 000 000 ₽
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|Комфорт-Приоритет
|6,1
|5 000 000 ₽
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|Комфорт
|5,9
|1 000 000 ₽
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