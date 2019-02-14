История успеха
Кубань Кредит,
Кубань Кредит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 152 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
828 ₽
Ставка
7,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|5 мес.
|1 год
|2 года
|от 5 000 ₽
|7,15
|7,55
|7,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
в случае открытия вклада с помощью сервиса «Интернет Банк», проценты уплачиваются ежемесячно только в дату, соответствующую календарной дате открытия вклада
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 1000 рублей - через кассу банка, при прочих способах пополнения - минимальный дополнительный взнос не устанавливается;
- в течение 270 дней (включительно) с даты заключения договора вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
при безналичном перечислении денежных средств со счета вклада для оплаты недвижимого имущества, приобретаемого у застройщиков - партнеров Банка, в том числе приобретаемого третьими лицами, на основании договора участия в долевом строительстве, уступки права требования, купли-продажи, в независимости от формы расчетов по сделке, проценты уплачиваются по ставке, установленной договором вклада, за исключением процентов за текущий месяц востребованиявклада, которые выплачиваются по ставке вклада «До востребования», действующей на дату досрочного востребования вклада
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
для лояльных клиентов на срок 5 месяцев на 0,15 п.п.
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 12.02.2019 12:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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453
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
- Сайт
- kk.bank
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
8 800 555-25-18 — единая справочная служба
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