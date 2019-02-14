Классический Онлайн
Московский Индустриальный Банк,
Московский Индустриальный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,75%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 324 ₽
Ставка
7,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 30 000 ₽
|7,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается через интернет-банк или мобильный банк
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 12.02.2019 12:55
Дата актуализации: 12.02.2019 09:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический Онлайн» в 113 городах России
411
Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
- Адрес
- 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
- ОГРН
- 1027739179160
- Сайт
- www.minbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-74-74 — единая справочная служба
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