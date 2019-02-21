Специальное предложение для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.

Параметры вклада Срок действия с 20.02.2019 по 28.02.2019 Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Особые условия специальное предложение для посетителей портала Банки.ру;

для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру;

открывается новым клиентам банка, не имевшим открытые вклады в банке за последний 181 (сто восемьдесят один) день до даты обращения в банк для открытия вклада «Победная ставка» Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 20.02.2019 11:20 Открыть вклад 381 заявка за 30 дней Дата актуализации: 20.02.2019 08:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.