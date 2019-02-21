Победная ставка для новых клиентов
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Специальное предложение для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 309 ₽
Ставка
8,2%
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Валюта
RUB
Ставка
8,20%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
381 заявка за 30 дней
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 100 000 ₽
|8,2
Параметры вклада
- Срок действия
- с 20.02.2019 по 28.02.2019
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- специальное предложение для посетителей портала Банки.ру;
- для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру;
- открывается новым клиентам банка, не имевшим открытые вклады в банке за последний 181 (сто восемьдесят один) день до даты обращения в банк для открытия вклада «Победная ставка»
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 20.02.2019 11:20
381 заявка за 30 дней
Дата актуализации: 20.02.2019 08:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Победная ставка для новых клиентов» в 39 городах России
488
Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
- Адрес
- 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
- ОГРН
- 1097711000078
- Сайт
- www.smpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-25-55 — единая справочная служба8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт
Специальные предложения
по вкладам
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