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Вклад для новых клиентов

Ситибанк,

Ситибанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 600 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
20 827
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день
от 600 000 ₽ до 40 000 000 ₽ 6,7 7
Параметры вклада
Срок действия
с 11.02.2019 по 30.04.2019
Выплата процентов
в конце срока
в день окончания срока вклада сумма вклада и начисленные проценты будут зачислены на счет, с которого денежные средства были размещены во вклад
Капитализация
нет
Особые условия
  • участниками акции становятся физические лица - резиденты и нерезиденты РФ, заключившие договор банковского обслуживания в период с 11.02.2019 по 30.04.2019, и не заключавшие договор банковского обслуживания до даты начала действия акции
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 15:36
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Дата актуализации: 12.02.2019 12:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Вклад для новых клиентов» в 8 городах России
90
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
Сайт
www.citibank.ru
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Телефоны
(495) 775-75-75
8 800 700-38-38 — единая справочная служба

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