Параметры вклада Срок действия с 11.02.2019 по 30.04.2019 Выплата процентов в конце срока в день окончания срока вклада сумма вклада и начисленные проценты будут зачислены на счет, с которого денежные средства были размещены во вклад Капитализация нет Особые условия участниками акции становятся физические лица - резиденты и нерезиденты РФ, заключившие договор банковского обслуживания в период с 11.02.2019 по 30.04.2019, и не заключавшие договор банковского обслуживания до даты начала действия акции Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 12.02.2019 15:36 Открыть вклад Дата актуализации: 12.02.2019 12:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.