Вклад для новых клиентов
Ситибанк,
Ситибанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 600 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
20 827 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|от 600 000 ₽ до 40 000 000 ₽
|6,7
|7
Параметры вклада
- Срок действия
- с 11.02.2019 по 30.04.2019
- Выплата процентов
-
в конце срока
в день окончания срока вклада сумма вклада и начисленные проценты будут зачислены на счет, с которого денежные средства были размещены во вклад
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- участниками акции становятся физические лица - резиденты и нерезиденты РФ, заключившие договор банковского обслуживания в период с 11.02.2019 по 30.04.2019, и не заключавшие договор банковского обслуживания до даты начала действия акции
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 15:36
Дата актуализации: 12.02.2019 12:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Вклад для новых клиентов» в 8 городах России
90
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба
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|Нарастающий
|6,5
|100 000 ₽
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|6,5
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|6,3
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|5
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