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Классический

Хлынов,

Хлынов вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
5 529
Ставка
7,4%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней 546 дней
от 50 000 ₽ 7 7,2 7,4
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях

увеличение ставки пенсионерам, а также при открытии в рублях через интернет-банк

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
12.02.2019 16:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 14 городах России
34
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
Адрес
610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
ОГРН
1024300000042
Сайт
www.bank-hlynov.ru
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Телефоны
8 800 250-27-77

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Для сохранения 6,9 5 000 ₽ Посмотреть
Для накопления 6,5 5 000 ₽ Посмотреть
Специальный 6,4 5 000 ₽ Посмотреть
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