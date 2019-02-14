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С новосельем!

Вологжанин,

Вологжанин вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
3 800
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 50 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
12.02.2019 19:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «С новосельем!» в 5 городах России
28
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Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
ОГРН
1023500000655
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Отделения 9
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Телефоны
(8172) 21-18-19

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