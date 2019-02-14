С новосельем!
Вологжанин,
Вологжанин вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 800 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 50 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 12.02.2019 19:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «С новосельем!» в 5 городах России
28
Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
- ОГРН
- 1023500000655
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Вологда
- Телефоны
-
(8172) 21-18-19
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