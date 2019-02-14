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КАПИТАЛьный

Нефтепромбанк,

Нефтепромбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
101 921
Ставка
7,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
31 день 91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 30 000 ₽ 6,3 6,75 7 7,6 7,4
от 1 300 000 ₽ 6,4 6,9 7,2 7,8 7,6
31 день 91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 500 $ 0,2 0,4 1,2 2 1,8
от 10 000 $ 0,3 0,5 1,5 2,4 2
31 день 91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 500 € 0,1 0,2 0,7 0,9 0,5
от 10 000 € 0,15 0,25 0,75 1,1 0,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
13.02.2019 12:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «КАПИТАЛьный» в 3 городах России
116
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк»
Адрес
127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3
ОГРН
1027739345281
Сайт
nefteprom.com
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Телефоны
(495) 234-22-00
(495) 787-48-60

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