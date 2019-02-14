КАПИТАЛьный
Нефтепромбанк,
Нефтепромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
101 921 ₽
Ставка
7,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|31 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 30 000 ₽
|6,3
|6,75
|7
|7,6
|7,4
|от 1 300 000 ₽
|6,4
|6,9
|7,2
|7,8
|7,6
|31 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 500 $
|0,2
|0,4
|1,2
|2
|1,8
|от 10 000 $
|0,3
|0,5
|1,5
|2,4
|2
|31 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 500 €
|0,1
|0,2
|0,7
|0,9
|0,5
|от 10 000 €
|0,15
|0,25
|0,75
|1,1
|0,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 12:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «КАПИТАЛьный» в 3 городах России
116
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк»
- Адрес
- 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3
- ОГРН
- 1027739345281
- Сайт
- nefteprom.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 234-22-00(495) 787-48-60
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|1 300 000 ₽
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|7,35
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