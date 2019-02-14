ПРОЦЕНТный
Нефтепромбанк,
Нефтепромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
98 001 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 30 000 ₽
|6
|6,55
|6,8
|7,4
|7,2
|от 1 300 000 ₽
|6,1
|6,65
|6,9
|7,5
|7,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
при заключении договора вклада по желанию клиента предоставляется банковская карта Visa Classic без взимания комиссии за первый год обслуживания карты (начиная со второго года обслуживания взимается комиссия, согласно тарифам банка); при условии дальнейшего размещения вклада в банке в период срока действия банковской карты, комиссия за второй год обслуживания карты не взимается (далее комиссия взимается согласно тарифам банка
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 12:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «ПРОЦЕНТный» в 3 городах России
69
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк»
- Адрес
- 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3
- ОГРН
- 1027739345281
- Сайт
- nefteprom.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 234-22-00(495) 787-48-60
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|7,8
|1 300 000 ₽
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