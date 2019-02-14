при заключении договора вклада по желанию клиента предоставляется банковская карта Visa Classic без взимания комиссии за первый год обслуживания карты (начиная со второго года обслуживания взимается комиссия, согласно тарифам банка); при условии дальнейшего размещения вклада в банке в период срока действия банковской карты, комиссия за второй год обслуживания карты не взимается (далее комиссия взимается согласно тарифам банка