Рекордный
Дон-Тексбанк,
Дон-Тексбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 350 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
26 600 ₽
Ставка
7,5%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 350 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 12:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рекордный» в 3 городах России
20
Справочная информация
ООО «Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Тексбанк»
- Адрес
- 346500, Ростовская обл., г. Шахты, просп. Красной Армии, д. 140
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Шахты
- Телефоны
-
(8636) 22-46-71
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Элитный
|6
|300 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный+
|5
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Комфортный
|4
|30 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть