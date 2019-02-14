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Рекордный

Дон-Тексбанк,

Дон-Тексбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 350 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
26 600
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 350 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
13.02.2019 12:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рекордный» в 3 городах России
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Справочная информация
ООО «Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Тексбанк»
Адрес
346500, Ростовская обл., г. Шахты, просп. Красной Армии, д. 140
Отделения и банкоматы
в вашем городе Шахты
Отделения 3
Банкоматы 0
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Телефоны
(8636) 22-46-71

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