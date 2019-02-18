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Великан

НИКО-Банк,

НИКО-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,35%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
720 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: еженедельно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
7 239
Ставка
7,35%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
720 дней
от 50 000 ₽ 7,35
  • два периода начисления процентов: с первого по 360 день - 7,4%, с 361 по 720 день - 6% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
еженедельно на текущий счёт
проценты выплачиваются каждые 15 дней на текущий счет "Сплошные плюсы"; бесплатная выдача карты Mastercard Standard или Классической карты «Мир» с CashBack
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,4%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 360 дней - выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
15.02.2019 11:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Великан» в 8 городах России
49
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
ОГРН
1025600001679
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Отделения 8
Банкоматы 16
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Телефоны
(3532) 34-00-34

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