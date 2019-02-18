Параметры вклада Выплата процентов проценты вперед проценты за весь срок вклада на следующий день после открытия вклада перечисляются на текущий счет «Сплошные плюсы»; бесплатная выдача карты Mastercard Standard или Классической карты «Мир» с начислением CashBack Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 15.02.2019 11:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.