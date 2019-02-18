Параметры вклада Выплата процентов ежедневно на текущий счёт бесплатная выдача карты Mastercard Standard или Классической карты «Мир» с CashBack к текущему счету «Сплошные плюсы» Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 15.02.2019 11:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.