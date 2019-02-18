Несгибаемый процент
НИКО-Банк,
НИКО-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,60%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
92 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежедневно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
83 ₽
Ставка
6,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|92 дня
|от 5 000 ₽ до 500 000 ₽
|6,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежедневно
на текущий счёт
бесплатная выдача карты Mastercard Standard или Классической карты «Мир» с CashBack к текущему счету «Сплошные плюсы»
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 15.02.2019 11:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Несгибаемый процент» в 8 городах России
47
Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
- Адрес
- 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
- ОГРН
- 1025600001679
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 34-00-34
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