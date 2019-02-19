проценты по вкладу начисляются по периодам; при минимальной сумме 25 000 рублей: 1-й квартал - 7%, 2-й квартал - 7,2%, 3-й квартал - 7,4%, 4-й квартал - 7,6%; при минимальной сумме 500 000 рублей: 1-й квартал - 7,3%, 2-й квартал - 7,5%, 3-й квартал - 7,7%, 4-й квартал - 7,9%; за 2-ой год - 6%, 3-й год 5%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,9%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях причисленные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 18.02.2019 10:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.