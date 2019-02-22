Весенний рост
Всероссийский Банк Развития Регионов,
Всероссийский Банк Развития Регионов вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 544 ₽
Ставка
7,7%
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Валюта
RUB
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|366 дней
|548 дней
|от 20 000 ₽
|7,3
|7,7
|7,55
Параметры вклада
- Срок действия
- с 22.02.2019 по 01.06.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 20.02.2019 10:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний рост» в 48 городах России
169
Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
- Адрес
- 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
- ОГРН
- 1027739186914
- Сайт
- www.vbrr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-03-49 — контакт-центр
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,6% Срок 367 дней
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