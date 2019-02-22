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Весенний рост

Всероссийский Банк Развития Регионов,

Всероссийский Банк Развития Регионов вклад

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Вклад
Доход
Мой доход
1 544
Ставка
7,7%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 366 дней 548 дней
от 20 000 ₽ 7,3 7,7 7,55
Параметры вклада
Срок действия
с 22.02.2019 по 01.06.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
20.02.2019 10:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний рост» в 48 городах России
169
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
ОГРН
1027739186914
Сайт
www.vbrr.ru
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Телефоны
8 800 700-03-49 — контакт-центр

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Растем вместе 6,4 700 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 6,35 1 500 000 ₽ Посмотреть
Ипотечный (в интернет-банке) 6,3 10 000 ₽ Посмотреть
Особый статус 6,3 500 000 000 ₽ Посмотреть
Ипотечный (в отделении банка) 6 10 000 ₽ Посмотреть
Умные деньги 6 1 ₽ Посмотреть
Комфортный 5,9 1 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный капитал 5,5 100 000 ₽ Посмотреть
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