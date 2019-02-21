Параметры вклада Срок действия с 20.02.2019 по 31.03.2019 Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад для своих Особые условия открывается при выполнении одного из условий;

у клиента имеется действующий вклад в Банке;

клиент переоформляет действующий вклад в банке после его окончания или пролонгации Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна на условиях вклада «Доход», действующих в банке на дату пролонгации Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 20.02.2019 14:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.