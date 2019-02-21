Доход Плюс
Энерготрансбанк,
Энерготрансбанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 860 ₽
Ставка
7,5%
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Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|от 50 000 ₽
|7
|7,5
Параметры вклада
- Срок действия
- с 20.02.2019 по 31.03.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- для своих
- Особые условия
-
- открывается при выполнении одного из условий;
- у клиента имеется действующий вклад в Банке;
- клиент переоформляет действующий вклад в банке после его окончания или пролонгации
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада «Доход», действующих в банке на дату пролонгации
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 20.02.2019 14:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доход Плюс» в 10 городах России
36
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
- Адрес
- 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
- ОГРН
- 1023900000080
- Сайт
- www.energotransbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калининград
- Телефоны
-
(4012) 59-00-99 — единая справочная
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,6% Срок 367 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 3,5%
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