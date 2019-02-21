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Доход Плюс

Энерготрансбанк,

Энерготрансбанк вклад

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Доход
Мой доход
1 860
Ставка
7,5%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день
от 50 000 ₽ 7 7,5
Параметры вклада
Срок действия
с 20.02.2019 по 31.03.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
для своих
Особые условия
  • открывается при выполнении одного из условий;
  • у клиента имеется действующий вклад в Банке;
  • клиент переоформляет действующий вклад в банке после его окончания или пролонгации
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада «Доход», действующих в банке на дату пролонгации
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
20.02.2019 14:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доход Плюс» в 10 городах России
36
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
ОГРН
1023900000080
Сайт
www.energotransbank.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Калининград
Отделения 9
Банкоматы 43
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Телефоны
(4012) 59-00-99 — единая справочная

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