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На уровень выше

Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк),

Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк) вклад

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Доход
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177 638
Ставка
4,18%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
4,18%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
980 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
980 дней
от 1 500 000 ₽ 4,18

три периода начисления процентов: с 1 по 365 дней - 8,9%, с 366 по 950 день - 1%, с 951 по 980 дней - 8,9%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
для своих
Особые условия
  • вклад открывается клиентам при наличии действующего либо закрытого в течение предшествующих дате открытия 30 дней договора срочного вклада, действовавшего не менее 30 дней
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

3000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 90 календарных дней от даты заключения договора проценты выплачиваются по ставке вклада

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.02.2019 13:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «На уровень выше» в 5 городах России
37
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Справочная информация
ПАО «Роскомснаббанк»
Адрес
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 54
ОГРН
1020200001634
Сайт
www.bcsb.ru
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Телефоны
(347) 251-42-35

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