На уровень выше
Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк),
Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк) вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
177 638 ₽
Ставка
4,18%
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Валюта
RUB
Ставка
4,18%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
980 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|980 дней
|от 1 500 000 ₽
|4,18
три периода начисления процентов: с 1 по 365 дней - 8,9%, с 366 по 950 день - 1%, с 951 по 980 дней - 8,9%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- для своих
- Особые условия
-
- вклад открывается клиентам при наличии действующего либо закрытого в течение предшествующих дате открытия 30 дней договора срочного вклада, действовавшего не менее 30 дней
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
3000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 90 календарных дней от даты заключения договора проценты выплачиваются по ставке вклада
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.02.2019 13:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «На уровень выше» в 5 городах России
37
Справочная информация
ПАО «Роскомснаббанк»
- Адрес
- 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 54
- ОГРН
- 1020200001634
- Сайт
- www.bcsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 251-42-35
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