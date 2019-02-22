три периода начисления процентов: с 1 по 365 дней - 8,9%, с 366 по 950 день - 1%, с 951 по 980 дней - 8,9%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад для своих Особые условия вклад открывается клиентам при наличии действующего либо закрытого в течение предшествующих дате открытия 30 дней договора срочного вклада, действовавшего не менее 30 дней Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 3000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 90 календарных дней от даты заключения договора проценты выплачиваются по ставке вклада Автопролонгация невозможна Дата актуализации 21.02.2019 13:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.