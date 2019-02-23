Параметры вклада Срок действия с 22.02.2019 по 08.04.2019 Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна на условиях вклада "Стабильный Рост" Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 22.02.2019 14:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.