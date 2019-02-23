Время действовать
Райффайзенбанк,
Райффайзенбанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 256 ₽
Ставка
6,31%
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Валюта
RUB
Ставка
до 6,31%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|366 дней
|730 дней
|от 50 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|5,73
|6,31
|5,68
Параметры вклада
- Срок действия
- с 22.02.2019 по 08.04.2019
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Стабильный Рост"
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 22.02.2019 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Время действовать» в 50 городах России
80
Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- ОГРН
- 1027739326449
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 721-99-00
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