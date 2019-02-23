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Время действовать

Райффайзенбанк,

Райффайзенбанк вклад

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3 256
Ставка
6,31%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 6,31%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 366 дней 730 дней
от 50 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 5,73 6,31 5,68
Параметры вклада
Срок действия
с 22.02.2019 по 08.04.2019
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Стабильный Рост"
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
22.02.2019 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Время действовать» в 50 городах России
80
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
ОГРН
1027739326449
Сайт
www.raiffeisen.ru
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Телефоны
(495) 721-99-00

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