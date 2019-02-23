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На шаг впереди

Курскпромбанк,

Курскпромбанк вклад

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Доход
Мой доход
750
Ставка
7,5%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год
от 10 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
22.02.2019 13:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «На шаг впереди» в 12 городах России
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Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
Адрес
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
ОГРН
1024600001458
Отделения и банкоматы
в вашем городе Курск
Отделения 17
Банкоматы 42
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Телефоны
(4712) 70-37-03

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