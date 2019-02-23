На шаг впереди
Курскпромбанк,
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Доход
Налог
Мой доход
750 ₽
Ставка
7,5%
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Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год
|от 10 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 22.02.2019 13:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «На шаг впереди» в 12 городах России
20
Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
- Адрес
- 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
- ОГРН
- 1024600001458
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Курск
- Телефоны
-
(4712) 70-37-03
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Для посетителей Банки.ру
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