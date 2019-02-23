Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты вне зависимости от суммы вклада выпускается банковская карта Masterсard Gold/Visa Gold/«Мир» Классическая, от 500 000 рублей - банковская карта Masterсard Platinum/Visa Platinum/UnionPay Platinum Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения иного документа, подтверждающего факт назначения пенсии (для клиентов младше 55 лет) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей; не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 22.02.2019 14:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.