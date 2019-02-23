Пенсионный доход
Банк Зенит,
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Налог
Мой доход
72 ₽
Ставка
6,9%
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Валюта
RUB
Ставка
6,90%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 1 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|6,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
вне зависимости от суммы вклада выпускается банковская карта Masterсard Gold/Visa Gold/«Мир» Классическая, от 500 000 рублей - банковская карта Masterсard Platinum/Visa Platinum/UnionPay Platinum
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения иного документа, подтверждающего факт назначения пенсии (для клиентов младше 55 лет)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей; не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 22.02.2019 14:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный доход» в 29 городах России
73
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- ОГРН
- 1027739056927
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-66-77 — единая справочная служба
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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