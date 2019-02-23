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Пенсионный доход

Банк Зенит,

Банк Зенит вклад

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72
Ставка
6,9%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
6,90%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 1 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 6,9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
вне зависимости от суммы вклада выпускается банковская карта Masterсard Gold/Visa Gold/«Мир» Классическая, от 500 000 рублей - банковская карта Masterсard Platinum/Visa Platinum/UnionPay Platinum
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения иного документа, подтверждающего факт назначения пенсии (для клиентов младше 55 лет)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 000 рублей; не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
22.02.2019 14:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный доход» в 29 городах России
73
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
ОГРН
1027739056927
Сайт
www.zenit.ru
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Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

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