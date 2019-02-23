Высший пилотаж
Акцепт,
Акцепт вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 031 ₽
Ставка
6,85%
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Валюта
RUB
Ставка
6,85%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
550 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|550 дней
|от 10 000 ₽
|6,85
- проценты начисляются по периодам: с первого по 90 день - 7,75%, с 91 по 180 день - 7,5%, со 181 по 270 день - 7,25%, с 271 по 360 день - 6,75%, с 361 по 450 день - 6,25%, с 451 по 550 день - 5,75% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,75%)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные проценты за полный период сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 22.02.2019 15:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Высший пилотаж» в 9 городах России
24
Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
- Адрес
- 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
- ОГРН
- 1025400000427
- Сайт
- www.akcept.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 100-27-37 — единая справочная служба
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