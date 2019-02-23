Вход
Поиск

Высший пилотаж

Акцепт,

Акцепт вклад

Все вклады банка
Вклад
Доход
Мой доход
1 031
Ставка
6,85%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
6,85%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
550 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
550 дней
от 10 000 ₽ 6,85
  • проценты начисляются по периодам: с первого по 90 день - 7,75%, с 91 по 180 день - 7,5%, со 181 по 270 день - 7,25%, с 271 по 360 день - 6,75%, с 361 по 450 день - 6,25%, с 451 по 550 день - 5,75% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,75%)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные проценты за полный период сохраняются

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
22.02.2019 15:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Высший пилотаж» в 9 городах России
24
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
ОГРН
1025400000427
Сайт
www.akcept.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новосибирск
Отделения 7
Банкоматы 48
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-27-37 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Экстра 7,6 30 000 ₽ Посмотреть
Союз Валют 7,25 10 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный (ежеквартально) 7,25 200 ₽ Посмотреть
Максимум 7,1 5 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный (ежемесячно) 6,7 200 ₽ Посмотреть
Устойчивый процент (ежеквартально) 6,6 5 000 ₽ Посмотреть
Устойчивый процент (ежемесячно) 6,35 5 000 ₽ Посмотреть
Удобный 6 300 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще