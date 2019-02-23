Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,75%) Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные проценты за полный период сохраняются Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 22.02.2019 15:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.