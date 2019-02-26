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Весеннее настроение

Экспобанк,

Экспобанк вклад

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Доход
Мой доход
12 191
Ставка
8,1%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 270 дней 366 дней 550 дней
от 100 000 ₽ до 20 000 000 ₽ 7,6 7,8 8 8,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

прекращается через 30 дней для вкладов на 181 день, через 60 дней для вкладов на 270 и 366 дней и через 90 дней для вкладов на 550 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
25.02.2019 10:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весеннее настроение» в 10 городах России
503
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Справочная информация
ООО «Экспобанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
ОГРН
1027739504760
Сайт
expobank.ru
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