Весеннее настроение
Экспобанк,
Экспобанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
12 191 ₽
Ставка
8,1%
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Валюта
RUB
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|270 дней
|366 дней
|550 дней
|от 100 000 ₽ до 20 000 000 ₽
|7,6
|7,8
|8
|8,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
прекращается через 30 дней для вкладов на 181 день, через 60 дней для вкладов на 270 и 366 дней и через 90 дней для вкладов на 550 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 25.02.2019 10:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весеннее настроение» в 10 городах России
503
Справочная информация
ООО «Экспобанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
- ОГРН
- 1027739504760
- Сайт
- expobank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-07-70 — единая справочная служба
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