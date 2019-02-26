На третье лицо
Связь-Банк,
Связь-Банк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 005 ₽
Ставка
1%
Измените параметры расчета
Валюта
RUB
Ставка
1,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 100 000 ₽
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад, открываемый на имя третьего лица
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 25.02.2019 16:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «На третье лицо» в 65 городах России
13
Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
- ОГРН
- 1027700159288
- Сайт
- www.sviaz-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-00-80 — единая справочная служба
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