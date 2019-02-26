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На третье лицо

Связь-Банк,

Связь-Банк вклад

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1 005
Ставка
1%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
1,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 100 000 ₽ 1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на счёт до востребования
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад, открываемый на имя третьего лица
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
25.02.2019 16:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «На третье лицо» в 65 городах России
13
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
ОГРН
1027700159288
Сайт
www.sviaz-bank.ru
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Телефоны
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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
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Двойной доход (договор ИСЖ на три года) 8,5 30 000 ₽ Посмотреть
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Коллекция Элит 7,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный доход 7,3 30 000 ₽ Посмотреть
Ежемесячный доход 6,88 30 000 ₽ Посмотреть
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Коллекция Люкс 6,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
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