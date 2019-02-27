Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна не более 1 раз Дата актуализации 26.02.2019 10:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.