Праздничный
Кузнецкбизнесбанк,
Кузнецкбизнесбанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 701 ₽
Ставка
6,9%
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Валюта
RUB
Ставка
6,90%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
180 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|180 дней
|от 50 000 ₽
|6,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 26.02.2019 12:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Праздничный» в 2 городах России
8
Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
- Адрес
- 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б
- ОГРН
- 1024200001814
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новокузнецк
- Телефоны
-
(3843) 70-38-88
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