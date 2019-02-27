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Праздничный

Кузнецкбизнесбанк,

Кузнецкбизнесбанк вклад

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Доход
Мой доход
1 701
Ставка
6,9%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
6,90%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней
от 50 000 ₽ 6,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
26.02.2019 12:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Праздничный» в 2 городах России
8
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
Адрес
654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б
ОГРН
1024200001814
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в вашем городе Новокузнецк
Отделения 19
Банкоматы 83
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Телефоны
(3843) 70-38-88

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