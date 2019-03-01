Премиум 150 лет надежности с инвестиционным продуктом
Росбанк вкладВсе вклады банка
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Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
|6 мес.
|от 1 000 000 ₽ до 1 500 000 ₽
|8
|от 1 500 000 ₽ до 3 000 000 ₽
|8
указаны условия при открытии вклада с учетом надбавки в рамках опции «Гран При»: 1,3% годовых при сумме вклада от 1 до 1,5 млн рублей и 1,4% годовых при сумме вклада от 1,5 до 3 млн рублей к ставке вклада; вклад с опцией «Гран При» может быть открыт в течение пяти рабочих дней: в случае заключения клиентом договора инвестиционного страхования или договора накопительного страхования — с даты оплаты страховой премии или первого предусмотренного указанным договором страхового взноса в полном объеме;в случае заключения клиентом договора доверительного управления — с даты передачи денежных средств в доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления; общее число открытых клиенту вкладов с применением опции «Гран При» не может превышать число заключенных клиентом вышеуказанных договоров;сумма вклада не должна превышать размер страховой премии по договору инвестиционного страхования - 5-кратный размер суммы первого страхового взноса; по договору накопительного страхования - сумму переданных по договору доверительного управления в доверительное управление денежных средств
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
инвестиционный
private
- Особые условия
-
- открывается держателям пакета банковских услуг «Премиальный»;
- разместить депозит можно оформив один из инвестиционных продуктов: программа инвестиционного страхования жизни "Премьер Инвест", программа накопительного страхования жизни "Премьер Будущее" или "Премьер Лайф", структурное доверительное управление
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 27.02.2019 14:14
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- ОГРН
- 1027739460737
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
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