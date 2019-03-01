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Премиум 150 лет надежности с инвестиционным продуктом

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Доход
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39 890
Ставка
8%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
6 мес.
от 1 000 000 ₽ до 1 500 000 ₽ 8
от 1 500 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 8

указаны условия при открытии вклада с учетом надбавки в рамках опции «Гран При»: 1,3% годовых при сумме вклада от 1 до 1,5 млн рублей и 1,4% годовых при сумме вклада от 1,5 до 3 млн рублей к ставке вклада; вклад с опцией «Гран При» может быть открыт в течение пяти рабочих дней: в случае заключения клиентом договора инвестиционного страхования или договора накопительного страхования — с даты оплаты страховой премии или первого предусмотренного указанным договором страхового взноса в полном объеме;в случае заключения клиентом договора доверительного управления — с даты передачи денежных средств в доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления; общее число открытых клиенту вкладов с применением опции «Гран При» не может превышать число заключенных клиентом вышеуказанных договоров;сумма вклада не должна превышать размер страховой премии по договору инвестиционного страхования - 5-кратный размер суммы первого страхового взноса; по договору накопительного страхования - сумму переданных по договору доверительного управления в доверительное управление денежных средств

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
private
Особые условия
  • открывается держателям пакета банковских услуг «Премиальный»;
  • разместить депозит можно оформив один из инвестиционных продуктов: программа инвестиционного страхования жизни "Премьер Инвест", программа накопительного страхования жизни "Премьер Будущее" или "Премьер Лайф", структурное доверительное управление
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
27.02.2019 14:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиум 150 лет надежности с инвестиционным продуктом» в 157 городах России
138
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
ОГРН
1027739460737
Сайт
www.rosbank.ru
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Премиум 150 лет надежности (в конце срока) 7,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
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