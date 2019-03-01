Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

указаны условия при открытии вклада с учетом надбавки в рамках опции «Гран При»: 1,3% годовых при сумме вклада от 1 до 1,5 млн рублей и 1,4% годовых при сумме вклада от 1,5 до 3 млн рублей к ставке вклада; вклад с опцией «Гран При» может быть открыт в течение пяти рабочих дней: в случае заключения клиентом договора инвестиционного страхования или договора накопительного страхования — с даты оплаты страховой премии или первого предусмотренного указанным договором страхового взноса в полном объеме;в случае заключения клиентом договора доверительного управления — с даты передачи денежных средств в доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления; общее число открытых клиенту вкладов с применением опции «Гран При» не может превышать число заключенных клиентом вышеуказанных договоров;сумма вклада не должна превышать размер страховой премии по договору инвестиционного страхования - 5-кратный размер суммы первого страхового взноса; по договору накопительного страхования - сумму переданных по договору доверительного управления в доверительное управление денежных средств