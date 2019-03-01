Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

проценты начисляются по периодам: за 1-й год для вклада от 10 000 рублей - 6,5%, от 25 000 рублей - 6,7%, от 500 000 рублей - 7,2%;за второй год - 7,5%, за третий год - 6% для всех минимальных сумм