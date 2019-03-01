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Весенний Старт

Центр-инвест,

Центр-инвест вклад

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Вклад
Доход
Мой доход
112 736
Ставка
6,9%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1095 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: раз в полгода
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 года
от 10 000 ₽ 6,67
от 25 000 ₽ 6,73
от 500 000 ₽ 6,9

проценты начисляются по периодам: за 1-й год для вклада от 10 000 рублей - 6,5%, от 25 000 рублей - 6,7%, от 500 000 рублей - 7,2%;за второй год - 7,5%, за третий год - 6% для всех минимальных сумм

Параметры вклада
Выплата процентов
раз в полгода
Капитализация
раз в полгода по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 12 месяцев

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

через каждые 6 месяцев без потери причисленных процентов

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.02.2019 10:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний Старт» в 80 городах России
45
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Соколова, д. 62
ОГРН
1026100001949
Сайт
www.centrinvest.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 22
Банкоматы 154
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Телефоны
(863) 200-00-00 — информационно-справочная служба

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Стабильный 6,33 500 000 ₽ Посмотреть
Удобный 6,2 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Накопительный на 3 года (льготное расторжение через 6 месяцев) 5,9 10 000 ₽ Посмотреть
Комфортный 5,83 10 000 ₽ Посмотреть
Накопительный с неснижаемым остатком 3 250 000 ₽ Посмотреть
Срочный 3 5 000 $ Посмотреть
Особый 3 25 000 ₽ Посмотреть
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