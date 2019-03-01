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Доходный

Элита,

Элита вклад

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18 992
Ставка
7,5%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
182 дня
от 10 000 ₽ 7
от 100 000 ₽ 7,25
от 500 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Дата актуализации
28.02.2019 14:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 4 городах России
6
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Справочная информация
ООО «Банк «Элита»
Адрес
248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 6
ОГРН
1024000001002
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Отделения 1
Банкоматы 17
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Телефоны
(4842) 72-14-65

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