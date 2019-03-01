Доходный
Элита,
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Доход
Налог
Мой доход
18 992 ₽
Ставка
7,5%
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Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
182 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|182 дня
|от 10 000 ₽
|7
|от 100 000 ₽
|7,25
|от 500 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна не более 1 раз
- Дата актуализации
- 28.02.2019 14:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 4 городах России
6
Справочная информация
ООО «Банк «Элита»
- Адрес
- 248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 6
- ОГРН
- 1024000001002
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калуга
- Телефоны
-
(4842) 72-14-65
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