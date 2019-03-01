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18 месяцев

Хоум Кредит Банк,

Хоум Кредит Банк вклад

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Доход
Мой доход
93
Ставка
6,2%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
6,20%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
547 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
18 мес.
от 1 000 ₽ 6,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 1 000 рублей;
  • в течение первых 30 дней срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.02.2019 15:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «18 месяцев» в 138 городах России
118
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Справочная информация
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Адрес
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
ОГРН
1027700280937
Сайт
www.homecredit.ru
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Телефоны
(495) 785-82-22

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Два доходных года Плюс 8,3 1 000 ₽ Посмотреть
18 месяцев Плюс 8 1 000 ₽ Посмотреть
Кабинет Плюс 7,7 1 000 000 ₽ Посмотреть
Доходный год Плюс 7,5 1 000 ₽ Посмотреть
Два доходных года 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Кабинет 6,2 1 000 000 ₽ Посмотреть
Доходный год 6 1 000 ₽ Посмотреть
Накопительный счет 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
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