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С 8 Марта

ТЭМБР-Банк,

ТЭМБР-Банк вклад

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Доход
Мой доход
97 170
Ставка
8,1%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 800 000 ₽
Срок
от 367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней 548 дней
от 800 000 ₽ 8 8,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
01.03.2019 10:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «С 8 Марта» в 8 городах России
124
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Справочная информация
АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития»
Адрес
127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 10
ОГРН
1027739282581
Сайт
www.tembr.ru
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Телефоны
(495) 775-62-82

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