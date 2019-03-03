С 8 Марта
ТЭМБР-Банк,
ТЭМБР-Банк вкладВсе вклады банка
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Доход
Налог
Мой доход
97 170 ₽
Ставка
8,1%
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Валюта
RUB
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 800 000 ₽
Срок
от 367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|548 дней
|от 800 000 ₽
|8
|8,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 01.03.2019 10:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «С 8 Марта» в 8 городах России
124
Справочная информация
АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития»
- Адрес
- 127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 10
- ОГРН
- 1027739282581
- Сайт
- www.tembr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-62-82
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