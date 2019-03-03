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Весеннее настроение

Форштадт — Московский офис,

Форштадт — Московский офис вклад

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Доход
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6 849
Ставка
6,76%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
6,76%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 100 000 ₽ 6,76
  • три периода начисления процентов: с первого по 90 день - 8%, со 91 по 190 день - 7%, со 191 по 370 день - 6% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Срок действия
с 01.03.2019 по 31.05.2019
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
01.03.2019 10:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весеннее настроение» в 1 городе России
19
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт» – Московский офис
Адрес
119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 13, стр. 1
Сайт
www.forshtadt.ru
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