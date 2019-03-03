Веста - Online
Веста,
Веста вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 156 ₽
Ставка
7,87%
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Валюта
RUB
Ставка
7,87%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 100 000 ₽ до 1 500 000 ₽
|7,87
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- открытие и закрытие вклада осуществляется в системе "Интернет-Банк"
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 01.03.2019 11:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Веста - Online» в 1 городе России
53
Справочная информация
ООО «Инвестиционный Банк «Веста»
- Адрес
- 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15а
- ОГРН
- 1026000001796
- Сайт
- www.ibv.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 707-30-31 — звонок по России бесплатный(495) 637-80-70 — для Московского региона(495) 637-82-00 — по вопросам обмена валюты
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 3,5%
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