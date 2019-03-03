Вход
Поиск

Веста - Online

Веста,

Веста вклад

Все вклады банка
Вклад
Доход
Мой доход
8 156
Ставка
7,87%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,87%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 100 000 ₽ до 1 500 000 ₽ 7,87
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • открытие и закрытие вклада осуществляется в системе "Интернет-Банк"
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
01.03.2019 11:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Веста - Online» в 1 городе России
53
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Инвестиционный Банк «Веста»
Адрес
119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15а
ОГРН
1026000001796
Сайт
www.ibv.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 2
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 707-30-31 — звонок по России бесплатный
(495) 637-80-70 — для Московского региона
(495) 637-82-00 — по вопросам обмена валюты

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Клуб Трехсот 7,77 700 000 ₽ Посмотреть
Веста - Максимум 7,7 3 500 000 ₽ Посмотреть
Веста - Капитал 7,3 7 000 000 ₽ Посмотреть
Веста - Копилка 7,2 3 500 000 ₽ Посмотреть
Веста - Кошелек 5 3 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще