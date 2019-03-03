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Весна

Яринтербанк,

Яринтербанк вклад

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Доход
Мой доход
4 173
Ставка
8,1%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
8,10%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 50 000 ₽ 8,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт до востребования
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

от 91 дня до 181 дня включительно проценты выплачиваютсяпо ставке 7,4 % годовых, от 181 дня - 7,7% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
01.03.2019 11:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весна» в 2 городах России
123
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Справочная информация
ООО «Инвестиционный коммерческий банк развития «Яринтербанк»
Адрес
150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 30
ОГРН
1027600000075
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Отделения 1
Банкоматы 11
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Телефоны
(4852) 32-86-58

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