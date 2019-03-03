Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт до востребования Капитализация ежеквартально по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 91 дня до 181 дня включительно проценты выплачиваютсяпо ставке 7,4 % годовых, от 181 дня - 7,7% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 01.03.2019 11:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.