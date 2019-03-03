Весна
Яринтербанк,
Яринтербанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 173 ₽
Ставка
8,1%
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Валюта
RUB
Ставка
8,10%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 50 000 ₽
|8,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на счёт до востребования
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
от 91 дня до 181 дня включительно проценты выплачиваютсяпо ставке 7,4 % годовых, от 181 дня - 7,7% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 01.03.2019 11:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весна» в 2 городах России
123
Справочная информация
ООО «Инвестиционный коммерческий банк развития «Яринтербанк»
- Адрес
- 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 30
- ОГРН
- 1027600000075
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ярославль
- Телефоны
-
(4852) 32-86-58
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