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Юбилейный

Тексбанк,

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3 818
Ставка
7,7%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,70%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 100 000 ₽ 7,7
Параметры вклада
Срок действия
с 01.03.2019 по 31.05.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
01.03.2019 11:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный» в 4 городах России
56
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Справочная информация
АО «Тексбанк»
Адрес
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 99
ОГРН
1020900001968
Сайт
www.texbank.ru
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Телефоны
(8782) 21-22-23

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