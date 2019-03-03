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Мобильный

Нейва,

Нейва вклад

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169
Ставка
6,75%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
6,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день
от 10 000 ₽ 6,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • вклад оформляется только в мобильном приложении банка«Нейва Банк 2.0»;
  • оформление иными способами не осуществляется
Пополнение
возможно

наличными через кассу банка или с использованием карты через банкоматы банка, безналичным перечислением на счетпо вкладу в течение всего срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через мобильный банк
Дата актуализации
01.03.2019 11:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мобильный» в 13 городах России
24
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Справочная информация
ООО «Банк «Нейва»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
ОГРН
1026600006510
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Отделения 6
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Телефоны
(343) 222-11-00

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