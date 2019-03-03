Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия вклад оформляется только в мобильном приложении банка«Нейва Банк 2.0»;

оформление иными способами не осуществляется Пополнение возможно наличными через кассу банка или с использованием карты через банкоматы банка, безналичным перечислением на счетпо вкладу в течение всего срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через мобильный банк Дата актуализации 01.03.2019 11:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.