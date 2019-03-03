Мобильный
Нейва,
Нейва вкладВсе вклады банка
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Доход
Налог
Мой доход
169 ₽
Ставка
6,75%
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Валюта
RUB
Ставка
6,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|от 10 000 ₽
|6,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад оформляется только в мобильном приложении банка«Нейва Банк 2.0»;
- оформление иными способами не осуществляется
- Пополнение
-
возможно
наличными через кассу банка или с использованием карты через банкоматы банка, безналичным перечислением на счетпо вкладу в течение всего срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через мобильный банк
- Дата актуализации
- 01.03.2019 11:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мобильный» в 13 городах России
24
Справочная информация
ООО «Банк «Нейва»
- Адрес
- 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
- ОГРН
- 1026600006510
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 222-11-00
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