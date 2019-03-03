Параметры вклада Срок действия с 01.03.2019 по 31.03.2019 Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия вклад открывается в Интернет-банке Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей; не позднее 60 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 01.03.2019 12:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.