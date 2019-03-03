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Черника 3.0 онлайн

Александровский,

Александровский вклад

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Доход
Мой доход
7 940
Ставка
7,9%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 7,90%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 100 000 ₽ 7,7 7,9
Параметры вклада
Срок действия
с 01.03.2019 по 31.03.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается в Интернет-банке
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей; не позднее 60 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
01.03.2019 12:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Черника 3.0 онлайн» в 5 городах России
151
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Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
Адрес
191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
ОГРН
1027800000194
Сайт
www.alexbank.ru
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Телефоны
(812) 324-87-77

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