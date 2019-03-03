Театральный
СДМ-Банк,
СДМ-Банк вкладВсе вклады банка
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Доход
Налог
Мой доход
108 340 ₽
Ставка
7,7%
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Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|181 день
|367 дней
|от 50 000 ₽
|6,8
|7,3
|от 500 000 ₽
|7
|7,5
|от 1 400 000 ₽
|7,2
|7,7
|181 день
|367 дней
|от 1 000 $
|2,25
|2,6
|от 10 000 $
|2,35
|2,85
|от 25 000 $
|2,45
|2,95
Параметры вклада
- Срок действия
- с 01.03.2019 по 30.06.2019
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
на карту "Театральная" (предоставляется в подарок) или другую карту банка
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
- при оплате с помощью карты «Театральная» любого билета в театр процентная ставка увеличивается на 0,05%; в течение всего срока действия вклада максимальное повышение ставки может составить 0,2% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 01.03.2019 14:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Театральный» в 11 городах России
211
Справочная информация
ПАО «СДМ-Банк»
- Адрес
- 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
- ОГРН
- 1027739296584
- Сайт
- www.sdm.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-02-23 — единая справочная служба
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