Параметры вклада Срок действия с 01.03.2019 по 30.06.2019 Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты на карту "Театральная" (предоставляется в подарок) или другую карту банка Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях при оплате с помощью карты «Театральная» любого билета в театр процентная ставка увеличивается на 0,05%; в течение всего срока действия вклада максимальное повышение ставки может составить 0,2% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 01.03.2019 14:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.