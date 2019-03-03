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Театральный

СДМ-Банк,

СДМ-Банк вклад

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Вклад
Доход
Мой доход
108 340
Ставка
7,7%

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Детальный расчет
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
181 день 367 дней
от 50 000 ₽ 6,8 7,3
от 500 000 ₽ 7 7,5
от 1 400 000 ₽ 7,2 7,7
181 день 367 дней
от 1 000 $ 2,25 2,6
от 10 000 $ 2,35 2,85
от 25 000 $ 2,45 2,95
Параметры вклада
Срок действия
с 01.03.2019 по 30.06.2019
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
на карту "Театральная" (предоставляется в подарок) или другую карту банка
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях
  • при оплате с помощью карты «Театральная» любого билета в театр процентная ставка увеличивается на 0,05%; в течение всего срока действия вклада максимальное повышение ставки может составить 0,2% годовых
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.03.2019 14:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Театральный» в 11 городах России
211
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Справочная информация
ПАО «СДМ-Банк»
Адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
ОГРН
1027739296584
Сайт
www.sdm.ru
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Телефоны
8 800 200-02-23 — единая справочная служба

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