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Джаз

СИАБ,

СИАБ вклад

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Вклад
Доход
Мой доход
1 548
Ставка
7,75%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 365 дней 730 дней
от 10 000 ₽ 7,25 7,5 7,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.03.2019 14:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Джаз» в 2 городах России
38
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Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1Н
ОГРН
1022400003944
Сайт
www.siab.ru
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Телефоны
8 800 200-81-30 — единая справочная служба
(812) 347-87-87

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