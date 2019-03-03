Вход
Поиск

Нам 25

Приморье,

Приморье вклад

Все вклады банка
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
7,75%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Валюта
RUB USD
Ставка
7,75%
Сумма
от 1 ₽
Срок
385 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
385 дней
от 1 ₽ 7,75
385 дней
от 1 $ 3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 60 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Максимальный"
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
01.03.2019 15:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Нам 25» в 7 городах России
48
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
Адрес
690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
ОГРН
1022500000566
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 10
Банкоматы 66
посмотреть на карте
Телефоны
(423) 240-79-15 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт
(423) 909-00-11 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Мультивалютный+ 7,25 100 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 7,25 1 ₽ Посмотреть
Управляемый 6,5 30 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще