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8% марта

Вокбанк,

Вокбанк вклад

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876
Ставка
8%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
400 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
400 дней
от 10 000 ₽ 8
Параметры вклада
Срок действия
с 01.03.2019 по 31.03.2019
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей; прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
01.03.2019 15:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «8% марта» в 1 городе России
177
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Справочная информация
АО «Волго-Окский коммерческий банк»
Адрес
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11
ОГРН
1025200000528
Сайт
www.vocbank.ru
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Телефоны
8 800 250-22-99 — единая справочная служба

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