8% марта
Вокбанк,
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Налог
Мой доход
876 ₽
Ставка
8%
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Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
400 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|400 дней
|от 10 000 ₽
|8
Параметры вклада
- Срок действия
- с 01.03.2019 по 31.03.2019
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10 000 рублей; прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 01.03.2019 15:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «8% марта» в 1 городе России
177
Справочная информация
АО «Волго-Окский коммерческий банк»
- Адрес
- 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11
- ОГРН
- 1025200000528
- Сайт
- www.vocbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Нижний Новгород
- Телефоны
-
8 800 250-22-99 — единая справочная служба
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