Весенний
Восточный Банк,
Восточный Банк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
52 912 ₽
Ставка
8,1%
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Валюта
RUB
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 30 000 ₽ до 249 999 ₽
|7,2
|7,5
|7,9
|от 250 000 ₽ до 649 999 ₽
|7,3
|7,6
|8
|от 650 000 ₽ до 1 500 000 ₽
|7,4
|7,7
|8,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается без обязательного заключения договора ИСЖ/НСЖ;
- указанные процентные ставки действуют для городов тарифной зоны 1 при оформлении депозита в отделении банка, при оформлении через интернет-банк действуют процентные ставки длятарифной зоны 2; подробную информацию уточняйте в банке
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
- при предъявлении пенсионного удостоверения;
- в рублях при условии приобретения "Пакета услуг";
- клиентам, оформившим продукт "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни";
- бонусы не суммируются
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 04.03.2019 09:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 254 городах России
3 152
Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
- ОГРН
- 1022800000112
- Сайт
- www.vostbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 100-71-00 — единая справочная служба8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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