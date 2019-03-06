Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия вклад открывается без обязательного заключения договора ИСЖ/НСЖ;

указанные процентные ставки действуют для городов тарифной зоны 1 при оформлении депозита в отделении банка, при оформлении через интернет-банк действуют процентные ставки длятарифной зоны 2; подробную информацию уточняйте в банке Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях при предъявлении пенсионного удостоверения;

в рублях при условии приобретения "Пакета услуг";

клиентам, оформившим продукт "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни";

бонусы не суммируются Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 04.03.2019 09:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.