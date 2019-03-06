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Весенний-VIP

Восточный Банк,

Восточный Банк вклад

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Доход
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2 532 563
Ставка
8,4%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 8,40%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней
от 1 500 000 ₽ до 2 999 999 ₽ 7,5 7,8 8,2
от 3 000 000 ₽ до 29 999 999 ₽ 7,6 7,9 8,3
от 30 000 000 ₽ 7,7 8 8,4
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается без обязательного заключения договора ИСЖ/НСЖ;
  • указанные процентные ставки действуют для городов тарифной зоны 1 при оформлении депозита в отделении банка, при оформлении через интернет-банк действуют процентные ставки длятарифной зоны 2; подробную информацию уточняйте в банке
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
  • при предъявлении пенсионного удостоверения;
  • клиентам, участникам программы "Проценты в подарок", Вэлком/Пакетный Бонус;
  • клиентам, оформившим продукт "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни";
  • бонусы не распространяются при открытии вклада через интернет-банк
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
04.03.2019 09:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний-VIP» в 254 городах России
704
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
ОГРН
1022800000112
Сайт
www.vostbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Благовещенск
Отделения 9
Банкоматы 7
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Телефоны
8 800 100-71-00 — единая справочная служба
8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание

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