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Весенняя акварель - онлайн

Банк Жилищного Финансирования,

Банк Жилищного Финансирования вклад

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Вклад
Доход
Мой доход
38 087
Ставка
8%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
580 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
580 дней
от 300 000 ₽ 8
Параметры вклада
Срок действия
с 04.03.2019 по 31.03.2019
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается через интернет-банк
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 270 дней – по ставке вклада «До востребования», по истечении 270 дней - по ставке 8% годовых

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
04.03.2019 10:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенняя акварель - онлайн» в 12 городах России
233
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Справочная информация
АО «Банк Жилищного Финансирования»
Адрес
123001, Москва, ул. Спиридоновка, 27/24
ОГРН
1027739098639
Сайт
www.bgfbank.ru
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Телефоны
8 800 555-00-26 — единая справочная служба

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