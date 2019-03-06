Параметры вклада Срок действия с 04.03.2019 по 31.03.2019 Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Особые условия вклад открывается через интернет-банк Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 270 дней – по ставке вклада «До востребования», по истечении 270 дней - по ставке 8% годовых Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 04.03.2019 10:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.