Параметры вклада Срок действия с 04.03.2019 по 31.03.2019 Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 270 дней – по ставке вклада «До востребования», по истечении 270 дней - по ставке 7,85% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 04.03.2019 10:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.