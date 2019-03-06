Весенняя акварель
Банк Жилищного Финансирования,
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Вклад
Доход
Налог
Мой доход
37 373 ₽
Ставка
7,85%
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Валюта
RUB
Ставка
7,85%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
580 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|580 дней
|от 300 000 ₽
|7,85
Параметры вклада
- Срок действия
- с 04.03.2019 по 31.03.2019
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 270 дней – по ставке вклада «До востребования», по истечении 270 дней - по ставке 7,85% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 04.03.2019 10:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенняя акварель» в 12 городах России
147
Справочная информация
АО «Банк Жилищного Финансирования»
- Адрес
- 123001, Москва, ул. Спиридоновка, 27/24
- ОГРН
- 1027739098639
- Сайт
- www.bgfbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-00-26 — единая справочная служба
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