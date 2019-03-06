Юбилейный онлайн
Углеметбанк,
Углеметбанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 794 ₽
Ставка
7,55%
Измените параметры расчета
Валюта
RUB
Ставка
до 7,55%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 25 000 ₽
|7,3
|—
|от 50 000 ₽
|—
|7,55
Параметры вклада
- Срок действия
- с 01.03.2019 по 27.07.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается в системе "Интернет-банк"
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 04.03.2019 11:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный онлайн» в 13 городах России
35
Справочная информация
АО «Углеметбанк»
- Адрес
- 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
- ОГРН
- 1024200006434
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 247-49-79
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Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
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