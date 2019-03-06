Вход
Поиск

Юбилейный онлайн

Углеметбанк,

Углеметбанк вклад

Все вклады банка
Вклад
Доход
Мой доход
3 794
Ставка
7,55%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 7,55%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 25 000 ₽ 7,3
от 50 000 ₽ 7,55
Параметры вклада
Срок действия
с 01.03.2019 по 27.07.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается в системе "Интернет-банк"
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
04.03.2019 11:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный онлайн» в 13 городах России
35
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Углеметбанк»
Адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
ОГРН
1024200006434
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 3
Банкоматы 16
посмотреть на карте
Телефоны
(351) 247-49-79

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Юбилейный 7,5 50 000 ₽ Посмотреть
Доходный 6,7 2 000 000 ₽ Посмотреть
Вклад в будущее 6,6 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,6 3 000 ₽ Посмотреть
Быстрый доход (в конце срока) 6,45 1 000 000 ₽ Посмотреть
Быстрый доход (ежеквартально) 6,4 1 000 ₽ Посмотреть
Копилка 6,25 3 000 ₽ Посмотреть
Стабильный 6,2 3 000 ₽ Посмотреть
Удобный 4 5 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще